Milla Jovovich, Amber Valletta, Gisele Bündchen : les tops émérites font leur grand retour

Les mannequins en vogue que sont Bella et Gigi Hadid, Kendall Jenner, et autres Cara Delevingne ont - quasiment - déserté les campagnes publicitaires cette saison. Volonté des principales intéressées de se faire plus rares dans les médias ou désir des marques de mettre en avant de nouvelles têtes ? Si quelques jeunes talents, dont Kaia Gerber, ont effectivement brillé, ce sont principalement les mannequins stars du début des années 2000 qui se sont imposés sur les shootings photo des plus grandes maisons.

Le retour des légendes des podiums Déjà très présente au printemps-été 2018, l'icône des podiums Amber Valletta a survolé cette nouvelle saison sans difficulté. A 42 ans, l'actrice et mannequin américain a fait un retour remarqué sur les podiums et a multiplié les contrats publicitaires, posant, entre autres, pour H&M, David Yurman, Proenza Schouler, Prada, ou encore Escada. Elégante, naturelle et charismatique, elle prouve qu'elle n'a absolument rien à envier à ses cadettes. Même constat pour Milla Jovovich et Eva Herzigova, véritables légendes de la mode. Si elles n'ont pas été omniprésentes, la première s'est illustrée dans la campagne de la maison Balmain, tandis que la seconde s'est montrée plus rock que jamais pour Zadig & Voltaire. La saison automne-hiver 2018 aura également été marquée par le retour de Gisele Bündchen chez Stuart Weitzman. Muse de la maison pendant plusieurs saisons, avant de laisser sa place à Gigi Hadid, la Brésilienne a retrouvé l'objectif d'Inez & Vinoodh aux côtés de Doutzen Kroes.

Place aux jeunes talents Moins connues du public, certaines tops-modèles n'en demeurent pas moins très sollicitées par la profession. C'est le cas de l'Italienne Vittoria Ceretti, omniprésente sur les podiums et très prisée en matière de campagnes publicitaires. Pour la saison automne-hiver 2018-2019, la belle brune a signé avec Versace, Isabel Marant, Moschino, Alexander McQueen, Valentino, ou encore Chanel. La top américaine Grace Elizabeth n'est pas en reste, puisqu'elle a été approchée par Chanel, Versace, et Tod's, et a également pris la pose pour la campagne dédiée aux accessoires pré-automne 2018 de Fendi. Si son cas reste singulier car très sollicitée depuis ses débuts dans le mannequinat, Kaia Gerber figure parmi les jeunes tops les plus demandées cette saison. A seulement 16 ans, la fille de Cindy Crawford s'est engagée auprès de Sacai, Karl Lagerfeld, Moschino, Valentino, Saint Laurent et Marc Jacobs Beauty.