Après New York, Londres et Florence, c'est Milan qui a poursuivi les festivités du mois de la mode masculine consacré à la saison printemps-été 2020.

Du rock aux tropiques en passant par un style plus urbain, les marques se sont mises d'accord pour proposer des collections décontractées, tout en remettant le costume au goût du jour. D'Emporio Armani à Dolce & Gabbana en passant par Marni, Versace et Philipp Plein, retour sur les looks les plus marquants de ce week-end milanais.