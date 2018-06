Milan Fashion Week Homme : les temps forts du week-end

La semaine de la mode masculine milanaise, qui a débuté le 15 juin, a dessiné ce week-end les premières tendances du vestiaire de l'homme pour la saison printemps-été 2018.

Dans l'esprit du moment, le chic décontracté et le sportswear étaient à l'honneur, notamment chez Marni ou Ermenegildo Zegna, tout comme la couleur, les imprimés et les détails flamboyants, proposés à profusion.

Ce premier week-end de Fashion Week masculine a également été marqué par un grand nombre de défilés mixtes, avec la présence de mannequins stars, comme Bella Hadid et Kendall Jenner chez Versace, mais aussi de supermodèles et icônes de mode. Naomi Campbell et Monica Bellucci ont ainsi déambulé au milieu des Millennials chez Dolce & Gabbana, alors que Paris Hilton s'est illustrée chez Plein Sport.

La maison Alberta Ferretti a d'ailleurs proposé un show très féminin, durant lequel elle a levé le voile sur les nouveaux uniformes de la compagnie aérienne Alitalia. Ces derniers ayant inspiré certaines pièces de la collection, en contraste avec le reste du vestiaire de la femme, composé de tenues sensuelles, entre transparence, franges, et détails scintillants.

Retour sur les temps forts du premier week-end de la Fashion Week Homme à Milan.