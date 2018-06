Milan Fashion Week Homme : les moments forts de la dernière journée

Les défilés de mode masculine se sont achevés hier, lundi 18 juin, avec les shows de grandes maisons comme Giorgio Armani, N°21, ou encore Fendi.

Une ultime journée une fois de plus marquée par un vestiaire d'inspiration sportive, souligné par des détails chic, élégants, et même sensuels. Autre influence marquante, la profusion des imprimés en tout genre, tour à tour abstraits, graphiques, et artistiques.

Désormais, les regards se tournent vers Paris pour une semaine de la mode masculine placée sous le signe du changement avec les toutes premières collections de Virgil Abloh pour Louis Vuitton et de Kim Jones pour Dior Homme. La Fashion Week s'y tiendra jusqu'au 24 juin prochain.

Retour en images sur les temps forts de la dernière journée de Fashion Week Homme à Milan.