Milan Fashion Week: en backstage chez Fendi

Pour l'été 2020, la maison signe une collection ensoleillée et pleine de légèreté.

La maison Fendi a présenté une collection estivale ensoleillée avec un travail sur des matières légères et des jeux de transparence et de perforation. A noter, les maxi fleurs seventies qui ornent les looks effortless.

Cette saison, le cuir se transforme en macramé, les carreaux graphiques se dessinent sur de grands manteaux ou des vestes protectrices. On découvre des effets de matelassé sur de longues jupes évasées et des effets de brillance sur des petites robes du soir empreintes de sensualité.

Katie Holmes faisait partie des invités assis au premier rang tandis que Gigi et Bella Hadid ont fait le show sur le podium.