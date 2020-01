Milan célèbre jusqu'à mardi la mode hommes, en plein boum

La bonne santé de la mode masculine

"Les défilés séparés et la semaine plus longue témoignent du fait que le monde de l'habillement et des accessoires pour hommes est en pleine croissance", explique Stefania Saviolo, directrice du centre de la mode à l'université Bocconi à Milan, en rappelant que "traditionnellement, en terme de valeur, l'homme représente environ un tiers du secteur, et la femme les deux tiers".

Conséquence: "il lui faut plus de visibilité", note-t-elle, en évoquant un secteur marqué par de nombreuses innovations, l'émergence et le développement de nouvelles marques, sur fond de "contamination forte entre l'habillement formel (qui est en recul) et informel", avec des incursions du streetwear, du sportswear, la mode des doudounes, des sneakers et de l'habillement technique.

Le chiffre d'affaires de la mode hommes a progressé de 4,5% en 2019 dans le monde, soit un peu plus que la mode femmes, avec une hausse de 2,9% en Europe occidentale.

En ne considérant que le prêt-à-porter de luxe masculin, il a augmenté de 3,4% au niveau mondial.