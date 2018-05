Met Gala : retour sur les pires looks repérés sur le red carpet

A quelques jours du prochain Met Gala, qui se tiendra le 7 mai au Metropolitan Museum Of Art à New York, nombreuses sont les icônes de mode à peaufiner leur tenue de soirée sur le thème "Corps célestes: mode et imagerie catholique".

Une thématique qui succède à un hommage rendu à Rei Kawakubo en 2017 et à la thématique "Manus X Machina: la mode à l'époque de la technologie" en 2016, qui avaient donné lieu à des robes aussi spectaculaires que farfelues. A quelques jours de la soirée la plus extravagante de l'année, revenons en images sur les plus gros ratés du traditionnel Gala du Met.