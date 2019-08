Meghan Markle s’essaie à la création de vêtements pour la bonne cause

La duchesse du Sussex a annoncé via la version britannique du magazine Vogue, dont elle a été la rédactrice en chef invitée pour le numéro de septembre, qu’elle avait secrètement travaillé au développement d’une collection capsule en collaboration avec l’œuvre de charité Smart Works, qui bénéficie de son royal soutien, comme le confirme E ! News.

Cette œuvre de charité propose aux femmes à la recherche d’un emploi des vêtements adaptés aux entretiens d’embauche, ainsi que des sessions de coaching.

L’ancienne actrice s’est associée à Marks & Spencer, à John Lewis & Partners et à Jigsaw, ainsi qu’à la créatrice de mode Misha Nonoo, pour créer des tenues adaptées au monde du travail.

"Lorsque vous entrez dans un espace Smart Works, vous trouvez des portants garnis de vêtements, ainsi que des rayons de sacs et de chaussures", écrit la duchesse dans la version en ligne du magazine Vogue. "Mais parfois, c’est un pot-pourri peu assorti. La variété des styles et des tailles n’est pas toujours au rendez-vous. Pour remédier à cela, j’ai demandé à Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw et à mon amie, la créatrice Misha Nonoo de bien vouloir créer une capsule plus classique de vêtements à porter au travail".

Cette initiative a une dimension caritative comme le précise la duchesse : "En poussant le concept un peu plus loin, de nombreuses marques ont consenti à faire don d’une tenue à l’œuvre de charité pour chaque tenue achetée. Nous nous inscrivons ainsi chacun dans l’histoire des autres, ce qui nous rappelle que nous devons tous vivre ensemble".

Ce n’est en réalité pas la première fois que la duchesse participe à la création d’une collection. Avant d’épouser le prince Harry, la jeune femme avait collaboré avec la marque canadienne Reitmans. La capsule sera commercialisée cette année et selon le Daily Mail de plus amples informations seront communiquées à l’automne.

On se demande à quel prix seront vendus ces vêtements destinés donc aux femmes au chômage avec un petit budget...