Meghan Markle, plus influente que Kate Middleton en matière de mode

Si Kate Middleton exerce depuis plusieurs années une forte influence sur les tendances mode, l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale semble avoir changé la donne. D'après la dernière analyse de la plateforme de recherche de mode mondiale Lyst, la garde-robe de la duchesse de Sussex attise davantage l'intérêt des internautes et amatrices de mode.

Pour parvenir à ce constat, Lyst a analysé pas moins de 20 millions de recherches réalisées entre le 1er décembre 2017 et le 5 juin 2019 via sa plateforme. Le moteur de recherche spécialisé s'est également intéressé à des moments spécifiques dans la vie des deux jeunes femmes, comme la présentation des princes Louis (23 avril 2018) et Archie (9 mai 2019), le 70e anniversaire du prince Charles (14 novembre 2018), ou encore le mariage de la princesse Eugénie (12 octobre 2018), entre autres.

Verdict: Meghan Markle semble avoir, d'une façon générale, une plus grande influence que Kate Middleton en matière de mode et d'accessoires.

Lyst indique que les looks de la duchesse de Cambridge entraînent en moyenne une hausse de 119% de la demande en ligne la semaine suivant son apparition publique, contre +216% pour la duchesse de Sussex. Les fashion addicts semblent ainsi préférer le style de Meghan Markle.

Plus en détail, le manteau rouge Catherine Walker porté par Kate Middleton à l'occasion des cérémonies du Commonwealth à l'abbaye de Westminster est la pièce mode qui a le plus influencé le public, avec une augmentation des recherches en ligne de 225% pour des créations identiques. Meghan Markle a quant à elle marqué les esprits lors du 50e anniversaire de l'investiture du prince Charles à Buckingham Palace, s'illustrant dans une robe en brocart argent et or. En seulement 24 heures, la demande en ligne de robes en brocart a enregistré une hausse de 500%!

Ultime constat de cette analyse, les deux duchesses n'exercent pas le même type d'influence sur le public. Alors que Kate Middleton encourage les recherches de marques de créateurs, avec un fort engouement pour Jenny Packham, Meghan Markle a un impact sur la demande en matière de couleurs, avec un accent porté sur le beige, le blanc et le bleu marine.