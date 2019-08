Mariage: un shopping grande taille plus stressant?

Les mariées à la recherche de robes en taille 42 et au-delà seraient deux fois plus susceptibles que les femmes portant une taille 34 à 40 de ressentir du stress à l'idée d'aller faire leurs essayages.

Le rapport The Knot 2019 Fashion Study for Size Inclusivity est consacré à la manière dont le shopping de mariage est perçu par les femmes en fonction de leur corpulence. Parmi celles s'habillant en taille 42 ou supérieure, elles sont une sur quatre à avoir besoin d'encouragement avant l'essayage de robes de mariée. Ces femmes sont également plus nombreuses à faire état d'anxiété avec le shopping. 50% des femmes de taille 42 à 62 expliquent s'être senties stressées avant un rendez-vous d'essayage, contre 46% des femmes de taille 36 à 40. Si 59% des femmes tailles 32 à 40 se disaient enthousiastes à l'idée de se rendre dans les boutiques, c'était uniquement le cas de 51% des mariées de taille 42 à 62.

Il y aurait deux fois plus de chances que les femmes portant des vêtements de tailles 42 à 66 appellent les boutiques en amont et 24% des futures mariées portant du 42-62 opteraient pour l'achat en ligne.

Tandis que 46% des femmes de taille 32 à 40 achètent leur robe dans une petite boutique locale, ce chiffre tombe à 30% pour les tailles 42-62. Plus de la moitié des sondées portant du 42 et au-delà (61%) affirment qu'elles auraient mieux vécu leur shopping si elles avaient pu essayer davantage de robes à leur taille.

"Chez The Knot, nous croyons fermement que l'amour et le mariage ne sont pas réservés à certains", affirme Kristen Maxwell Cooper, rédactrice en chef de la marque numérique The Knot, spécialisée dans les mariages. "Mais si malgré cela, en tant qu'acteur du secteur, nous pratiquons l'exclusion et nous ne représentons pas tout le monde dans nos créations, nos inventaires, nos articles, nos photos, nos publicités et notre marketing, alors c'est qu'il reste beaucoup à faire."

L'élargissement de l'offre pour inclure toutes les tailles est une question majeure dans la mode ces derniers temps. Des marques telles qu'Anthropologie et Rodarte ont présenté des collections grandes tailles cette année.