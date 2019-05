Marcia de Carvalho, la styliste qui donne une deuxième vie aux chaussettes orphelines - © Tous droits réservés

La styliste qui donne une deuxième vie aux chaussettes orphelines - Brut. - 28/05/2019 Dans sa boutique "Chaussettes Orphelines" à Paris, Marcia de Carvalho propose des vêtements conçus à partir de fil 100 % recyclé. Brut l'a rencontrée. Les chaussettes trouées ou orphelines encombrent nos tiroirs. Ne les jetez plus. La styliste Marcia de Carvalho leur offre une nouvelle vie. Dans son atelier, elles sont triées, récoltées et transformées en fil avec lequel seront élaborés de nouveaux vêtements. "Le recyclage, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN", relève la créatrice. Dans sa boutique "Chaussettes Orphelines" à Paris, elle expose les nouveaux habits et accessoires : chaussettes, pulls, écharpes, bonnets ou encore pochettes d'ordinateurs. Autant d'articles conçus à partir de fils recyclés et tricotés par des "couturiers du quartier".