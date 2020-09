Marc Jacobs x Armor Lux : la marinière plus glamour et fantaisiste que jamais

C’est une collaboration à laquelle on ne s’attendait pas, et pourtant Marc Jacobs s’est associé à Armor Lux Héritage pour réinterpréter sa marinière emblématique.

Le classique breton adopte pour la toute première fois un style fantaisiste, ultra féminin et moderne ; réinventant totalement l’une des pièces pourtant les plus intemporelles de notre dressing.

Qui aurait cru que la mode bretonne s’inviterait un jour à New York ? Le designer Marc Jacobs, connu pour style audacieux et original, a tenté l’expérience en collaborant avec Armor Lux Héritage le temps d’une collection capsule pour hommes et femmes en édition limitée. Entre classique et glamour, intemporel et extraordinaire, les trois pièces de cette collection reflètent à la perfection à l’ADN des deux maisons.

On retrouve bien sûr les incontournables rayures de la marinière, blanches sur navy, rappelant le style breton d’Armor Lux. Mais la ressemblance s’arrête là, puisque la coupe et les détails ajoutés à chaque pièce mettent en lumière toute la fantaisie de Marc Jacobs. Si le pull marin unisexe se révèle assez classique avec toutefois quelques détails glamours çà et là, le sweat féminin sort clairement de l’ordinaire avec une taille cintrée, des manches bouffantes exagérées, des volants autour du cou, et des boutons ornés de bijoux. Un pantalon bloomer vient compléter le tout.

Cette capsule inattendue est à découvrir sur l’e-shop Marc Jacobs. Côté prix, il faut compter entre 395 et 500 euros.