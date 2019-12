Malgré le froid, le blouson en cuir fait l'unanimité auprès des icônes de mode

Alors que les températures ne cessent de baisser, les icônes de mode ont décidé de troquer leurs longs manteaux bien chauds, pourtant considérés comme les stars de la saison, contre des blousons et perfectos en cuir. Esprit rock, style casual ou citadin, il s'adapte à tous les goûts et toutes les occasions pour le plus grand bonheur des fashion addicts que sont Bella Hadid, Kaia Gerber, ou encore Irina Shayk.

Oversize comme Bella Hadid Si la top américaine partage de nombreux clichés sexy et glamour issus de ses shootings photo, elle affiche un look plutôt casual lorsqu'elle se balade dans la rue, que ce soit entre deux défilés ou en vacances. La preuve en image avec cette tenue comprenant un pantalon et un top manches longues surmontés d'un blouson en cuir oversize. Un look qui convient à la perfection à la star des podiums qui semble malgré tout ne pas passer inaperçue au regard des photographes qui l'entourent. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bella (@bellahadid) le 1 Oct. 2019 à 8 :31 PDT

Tout en cuir comme Kaia Gerber A seulement 18 ans, le mannequin en vogue affiche déjà un style bien affirmé, multipliant les looks casual chic lorsqu'elle est éloignée des podiums. Courant novembre, la fille de Cindy Crawford a partagé un cliché sur lequel elle porte un blouson en cuir parfaitement assorti à ses gants. So chic ! Une tenue qu'elle casse avec un bob, plus décontracté, orné de motifs graphiques. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 14 Nov. 2019 à 2 :33 PST

Sexy comme Candice Swanepoel Etre sexy en blouson en cuir ? Oui, c'est possible ! C'est ce que prouve Candice Swanepoel sur son compte Instagram. La belle blonde y apparaît dans un perfecto agrémenté d'une ceinture et d'une multitude de zips, et en... culotte. Alors non, on ne conseille à personne de sortir dans cette tenue, que ce soit en journée ou en soirée, mais il s'agit du modèle idéal pour mettre en valeur une robe longue portée avec des bottes, par exemple. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candice Swanepoel (@angelcandices) le 24 Nov. 2019 à 4 :11 PST