LVMH recherche le nouveau talent mode de 2019

LVMH vient de lancer les dépôts de candidature à son prix annuel qui viendra couronner le nouveau talent de l'univers de la mode pour l'année 2019.

Le conglomérat de luxe, propriétaire de grands noms de l'industrie tels que Louis Vuitton, Fendi, Givenchy et Christian Dior, repart à la recherche du créateur ou de la créatrice de demain.

Les candidatures au LVMH Prize for Young Fashion Designers 2019 sont désormais ouvertes. Ce prix vise à encourager l'émergence de nouveaux talents du monde entier au moyen d'aides financières et d'opportunités de développement de business. Le lauréat final recevra la somme de 300.000 € pour faire croître ses projets de mode en plus d'un programme d'une année de conseils personnalisés.

Cette bourse est ouverte à tous les créateurs de mode âgés de moins de 40 ans mais ils faut qu'ils aient déjà à leur actif deux collections de prêt-à-porter masculin ou féminin ou unisexe.

Des créateurs comme le Français Simon Porte Jacquemus figurent parmi les lauréats passés de ce prix, comme les créateurs portugais Marta Marques et Paulo Almeida de la griffe Marques'Almeida. Hood by Air, Vejas et Grace Wales Bonner ont aussi été choisis par le jury de LVMH depuis la création de ce prix en 2014.

Les dépôts de candidature sont ouverts jusqu'au 4 février. Plus d'informations sur www.lvmhprize.com