Lumières et catharsis au premier défilé de Dior post-Covid en Italie

Faire une collection pendant le confinement relevait du "miracle" mais Dior a organisé mercredi son premier défilé post-Covid dans le centre historique de Lecce (sud de l'Italie), habillé de lumières pour donner de l'espoir aux artisans et artistes touchés par la crise.

"Tout le monde a participé avec beaucoup d'enthousiasme à ce projet, on s'est dit : 'Essayons, travaillons à distance, avec le zoom, mais allons de l'avant ! Et quand nous avons vu la collection, on s'est dit : 'C'est un miracle'. Nous ne croyions pas y arriver un jour", a confié Maria Grazia Chiuri, créatrice des collections femme de Dior.

Des robes longues dans toutes les nuances du blanc cassé ou en patchwork de mouchoirs brodés, des motifs coquelicots et bleuets, des épis de blé en raphia brodés sur du tulle en soie noir, un tissu à rayures comme une couverture de matelas, la profusion des volants, même sur des pantalons : la femme Dior part en croisière habillée rustique, mais très chic.

Dans un pied de nez à la morosité ambiante, elle brille et pétille : le thème multicolore avec la prédominance du rose et orange est développé sur des manteaux en jacquard de cachemire ou sur la légendaire veste bar Dior, en maille.