Louis Vuitton est la marque la plus populaire au monde en 2020

Compilée par Money.co.uk, l'étude s'est basée sur douze mois de données de recherches Google pour déterminer quelle était la marque de mode la plus populaire dans chaque pays de la planète. Verdict, Louis Vuitton se hisse au sommet dans 47 nations à travers le monde dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, l'Afrique du Sud, le Maroc ou encore l'Australie. Une popularité quasiment mondiale, qui n'est toutefois pas partagée par les continents asiatique et américain.

Que vous viviez en Belgique, au Royaume-Uni ou à Singapour, c'est sans doute la marque Louis Vuitton qui vous fait le plus rêver. Le maroquinier de luxe est en tête des marques les plus recherchées sur Google dans pas moins de 47 pays à travers le monde, loin devant Gucci et Chanel.

Chanel plus populaire en Asie

Gucci s'empare de la première place des marques de mode les plus populaires dans 13 pays, loin derrière Louis Vuitton. La marque italienne, qui s'est distinguée dans les médias à plusieurs reprises cette année, notamment avec le lancement de sa mini-série co-réalisée par Gus Van Sant, fait l'unanimité au Japon, au Mexique, au Pérou, en Bolivie, en Colombie et bien évidemment en Italie.

En troisième position, on retrouve Chanel, qui se révèle être la marque la plus populaire dans 12 pays.

Chanel n'est jamais citée en première position en Europe mais elle fait sensation en Asie, notamment à Bali, Hong Kong, en Indonésie, au Laos et en Thaïlande.

Si elle n'arrive pas dans le trio de tête, la marque Calvin Klein fait l'unanimité dans 11 pays dont la Russie, l'Ukraine et le Chili. La marque Coach se place quant à elle en sixième position tout en étant la marque la plus populaire au Brésil et en Arabie saoudite tandis que Loewe, dans le bas de ce Top 10, se démarque clairement aux Etats-Unis et au Canada.