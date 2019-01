London Fashion Week Men's: tradition et fluidité pour la dernière journée

La semaine de la mode masculine londonienne s'est achevée avec trois défilés marquants: Craig Green, Oliver Spencer, et Feng Chen Wang.

Les trois maisons ont proposé des collections tout en fluidité avec des inspirations diverses et variées allant du costume médiéval à la fleur de lotus, avec ici et là des références liées - encore et toujours - à l'univers du sport.

Les regards se tournent désormais vers Florence avec le Pitti Immagine Uomo, salon de référence dans l'univers de la mode masculine, programmé jusqu'au 11 janvier prochain.