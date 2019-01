London Fashion Week Men's: la couleur et le décontracté chic à l'honneur

Après une longue pause, les défilés ont fait leur grand retour le 5 janvier dernier à Londres avec la présentation des collections masculines automne-hiver 2019-2020.

Parmi les premières tendances observées, on note la présence de plusieurs silhouettes et défilés unisexes, mais également des couleurs vibrantes et du décontracté chic, toujours ponctué d'un esprit sportswear avec des pièces amples et des logos.

Retour en images sur les looks les plus marquants du premier week-end de cette semaine de mode masculine londonienne.