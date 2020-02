London Fashion Week: de la couleur, des imprimés et des collabs sur les podiums

La Fashion Week de New York à peine terminée, c'est au tour de Londres de prendre le relais pour la présentation des collections automne-hiver 2020. Une session placée sous le signe du renouveau pour certaines marques comme Victoria Beckham, qui se révèle plus audacieuse que d'habitude, mais aussi et surtout des collaborations, avec des collections co-signées J Brand x Halpern, Rixo x Christian Lacroix ou encore MM6 Maison Margiela x The North Face.

Retour en images sur les temps forts de ces premières journées consacrées à la Fashion Week de Londres.

Diaporama disponible en cliquant sur la photo de couverture