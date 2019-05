Lionel Messi se lance dans la mode

Le joueur de football argentin s'est associé à MGO, dont la directrice artistique n'est autre que Ginny Hilfiger, pour lancer sa propre marque de prêt-à-porter, révèle Women's Wear Daily (WWD). Les premières créations seront proposées dès cet été sur une plateforme en ligne baptisée The Messi Store.

Si les univers du football et de la mode sont étroitement liés depuis plusieurs années, on ne s'attendait pas à voir Lionel Messi lancer sa propre collection de vêtements. Une idée préconçue sans doute, qui repose essentiellement sur le fait que l'attaquant du FC Barcelone (considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète) est tout sauf une gravure de mode.

Et pourtant. La star du ballon rond devrait créer la surprise dès cet été avec une première collection de prêt-à-porter confectionnée en partenariat avec la société MGO, portée par la directrice artistique Ginny Hilfiger, la sœur de Tommy Hilfiger.

Pour le moment, peu d'informations ont été données concernant cette nouvelle marque de mode, qui devrait prendre le nom du célèbre footballeur argentin.

Le site WWD précise toutefois qu'il s'agira d'une griffe lifestyle articulée autour de l'univers du sport, avec des vêtements essentiellement destinés à la gent masculine.

Quelques pièces devraient toutefois être dessinées pour les femmes.

A compter de juillet prochain, date de lancement de la marque sur The Messi Store, des produits seront proposés à la vente chaque semaine en édition limitée, avec la possibilité de produire des quantités plus importantes en cas de succès d'une création. Certaines pièces devraient également être dédicacées par le joueur pour le plus grand bonheur de ses fans de la première heure.

Lionel Messi marche dans les pas de nombreux footballeurs séduits par l'univers de la mode, dont David Beckham, Steven Gerrard, Jérôme Boateng ou encore Djibril Cissé, pour ne citer qu'eux.