Lingerie : Karl Lagerfeld réinterprété pour Aubade

Le chic à la française fait son retour. Aubade Paris s'est associée à la maison Karl Lagerfeld pour créer une collection de lingerie et de corseterie, qui sera mise en vente pour la saison automne-hiver 2021.

Après une année difficile pour l'industrie de la mode, les marques semblent vouloir se tourner vers 2021 pour écrire une nouvelle page, plus créative, plus engagée, et toujours plus désirable. À quelques semaines de cette nouvelle année, les marques Aubade Paris et Karl Lagerfeld annoncent le lancement d'une capsule de lingerie et de corseterie commune pour la saison automne-hiver 2021. Une collection composée de pièces qui adopteront le style rock chic effortless emblématique de la marque fondée par le grand couturier Karl Lagerfeld, disparu en février 2019.

Lire aussi : Karl Lagerfeld: formules choc et polémiques

Les deux marques, qui partagent non seulement un héritage parisien mais également une passion pour la photographie, ont fait le choix de mettre l'accent sur les codes classiques parisiens dont le chic effortless est envié aux quatre coins du monde. Les pièces de lingerie et de corseterie s'inspirent notamment de l'iconique veste de smoking, un incontournable de la marque Karl Lagerfeld, et seront déclinées dans des matières nobles comme la broderie effet guipure et la maille satinée.

En clin d’œil au look inimitable du grand couturier allemand, la collection comprendra également un col amovible reprenant le design du col haut et droit de ses iconiques chemises blanches.

Il faudra être patient pour découvrir cette collection, proposée dans une large gamme de tailles adaptées à toutes les morphologies, qui devrait voir le jour l'automne prochain. Cette annonce intervient quelques jours seulement après la présentation d'une autre collaboration, celle d'Aubade avec Baptiste Giabiconi, qui a fait partie du cercle des proches de Karl Lagerfeld jusqu'à sa disparition en 2019.