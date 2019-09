Lily-Rose Depp dans tous ses états à la Mostra de Venise

Si toutes les convives étaient sur leur trente-et-un hier, lundi 2 septembre, pour assister à la projection des films "Martin Eden", "The King", et "No. 7 Cherry Lane", c'est bel et bien Lily-Rose Depp qui a fait sensation sur le tapis rouge dès son arrivée. La jeune femme, venue défendre le long métrage "The King", est arrivée dans une sublime robe bustier signée Chanel qui lui allait à la perfection. Retour en images sur les plus belles tenues de la soirée.

