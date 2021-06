Lidl revient avec sa collection de baskets et ajoute une serviette de plage et une bouée

Vous vous souvenez de l’engouement qu’avec connu les sneakers estampillées Lidl l’année passée après qu’un tweet a déclenché un effet de mode insoupçonné ? Hé bien Lidle retente le pari cette année en ajoutant à la mise une serviette de plage et une bouée. Vous aurez l’attirail parfait pour représenter votre supermarché préféré… La mode et ses mystères !

Lire aussi : Bas coûts et pénurie organisée : recette à succès pour une paire de baskets

L’Italie a lancé il y a déjà 3 semaines la nouvelle collection de basket Lidl à 12,99 euros. Elles arriveront en France (quid de la Belgique ?) pour le 5 juillet avec des citations de clients trouvés sur les réseaux sociaux pour surfer sur la vague : "Produit légendaire", "elles sont mythiques", etc.

Mais ce n’est pas tout, la marque a également décidé de proposer des articles d’été pour vous parer des si belles et discrètes couleurs de Lidl avec une serviette de plage, des tongs, un sac de courses (ou de plage, comme on veut) et une bouée.