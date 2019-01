Les trois collab' mode qu'on aimerait découvrir en 2019

Puisque l'heure est aux vœux de fin d'année, on aimerait beaucoup shopper une collection signée Olivier Rousteing et Virgil Abloh en 2019. - © FRANCOIS GUILLOT/AFP

De plus en plus nombreuses dans l'univers du prêt-à-porter, les collaborations font le bonheur des fashion addicts tout au long de l'année. A l'aube de 2019, nous avons imaginé trois partenariats mode qui en feraient craquer plus d'une s'ils se concrétisaient. Une bonne façon également de donner des idées aux principaux intéressés. De Balmain à H&M en passant par Jean Paul Gaultier et Kaia Gerber, voici nos trois collab' mode rêvées.

Olivier Rousteing et Virgil Abloh Ils ont tous les deux la trentaine, sont de véritables précurseurs et surdoués de la mode et incarnent clairement la nouvelle génération de créateurs: les chemins d'Olivier Rousteing et de Virgil Abloh ne peuvent que se croiser à un moment ou à un autre. On l'espère! Fondée par Virgil Abloh, la marque Off-White pourrait très bien concocter une capsule griffée Balmain, dont Olivier Rousteing est le directeur artistique. Une chose est sûre, une telle collection séduirait les fashion addicts de la planète entière, révélant un mix parfait entre glamour, force, streetwear et couture. Malheureusement, rien ne dit actuellement que les deux créateurs envisagent un tel projet. L'année 2019 devrait toutefois être marquée par un partenariat entre Olivier Rousteing et Cara Delevingne, comme l'a annoncé le styliste lui-même en octobre dernier, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Affaire à suivre.

Kaia Gerber et Saint Laurent A seulement 17 ans, Kaia Gerber est déjà parvenue à se hisser dans le cercle très convoité des mannequins les plus sollicités de la planète. Et si le mannequinat ne suffisait pas à la fille de Cindy Crawford? La jeune femme, qui a déjà imaginé des collections en partenariat avec Karl Lagerfeld ou Omega, pourrait également se destiner à une carrière dans la création. S'il est difficile d'envisager, dans l'immédiat, une collaboration mode entre Kaia Gerber et la maison Saint Laurent, dont la jeune top est très proche, on peut toutefois penser à un partenariat make-up. On aimerait beaucoup que Kaia Gerber, ambassadrice Saint Laurent Beauté depuis peu, signe une collection de maquillage à son image, chic et décontractée, pour la célèbre maison. Plus que 365 jours pour passer de la théorie à la pratique...