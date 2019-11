Les tenues de Meghan Markle et Zendaya ont été les plus recherchées de 2019

Alors que l’année 2019 touchera bientôt à sa fin, il est temps de revenir sur les tenues des célébrités les plus marquantes de ces 12 derniers mois.

Lyst, le site mondial de recherches dédiées à la mode, a compilé les résultats de son rapport annuel "Year In Fashion" pour mettre en avant les 10 personnalités qui ont le plus influencé les amateurs et amatrices de shopping en ligne cette année.