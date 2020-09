Les tendances à la Fashion Week de Milan : Viva l'Italia !

Après Londres et New York, la semaine de la mode milanaise a dû s'adapter aux règles de distanciation physique imposées par la pandémie de Covid-19, même si plus d'une vingtaine de maison, dont Fendi, Dolce & Gabbana, Etro, Ferragamo ou Max Mara, ont fait le pari de convier physiquement leurs clients.

Un été italien

Que l'on puisse ou non voyager physiquement vers l'Italie l'été prochain, il sera au moins possible de le faire à travers les collections proposées cette semaine à Milan.

On ira en Sicile grâce à la collection patchwork de Dolce & Gabbana, qui reprend les motifs chers à la maison évoquant la chaleur, les couleurs, la richesse de l'île.

Chez Etro, on est transporté sur la côte amalfitaine : "J'ai commencé la collection pendant le lockdown", raconte Veronica Etro. "Comme tout le monde, j'étais à la maison à faire le ménage. Et ma mère et moi avons restauré un vieux tourne-disques et commencé à écouter de vieilles chansons napolitaines. Et nous avons été ensorcelées par la sérénité, l'intemporalité et l'élégance. Puis j'ai commencé à penser à un voyage que j'ai fait en 2019 à Ischia, Capri, Naples et Positano, et - peut-être parce que nous étions si patriotiques pendant cette période - j'ai pensé : 'D'accord, faisons la collection sur l'Italie'", a déclaré la créatrice en préambule du défilé.

Les couleurs sorbets, la légèreté des formes, les caftans sont autant de promesses pour de belles promenades sur les plages de la Riviera.

Chez Pucci, Capri, l'île du "Mépris", du glamour et des arts est à l'honneur avec des imprimés d'archives de hauts lieux locaux : "Piazzetta di Capri", le club huppé "La Canzone del Mare" et la villa Conchiglia réinterprétés dans des couleurs pastels.

Chez Max Mara, la référence est artistique : la collection rend hommage à la Renaissance Italienne avec ici et là l'application de motifs hexagonaux évoquant les sols en mosaïques des plus beaux "duomi" (cathédrales) italiens.