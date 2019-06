Les stars de la musique investissent l'univers de la mode cet été

Rihanna a dernièrement été très occupée à chambouler l'univers de la mode avec la complicité du groupe LVMH. De son côté, Beyoncé a fait sensation avec une nouvelle collection Adidas il y a quelques semaines. Mais ce fabuleux duo n'est pas le seul à faire des vagues dans le secteur de la mode cet été.



Taylor Swift

Ce mois-ci, la chanteuse de pop Taylor Swift a annoncé son intention de s'associer à la créatrice britannique Stella McCartney pour le lancement d'une collection, comme le confirme WWD. Les pièces seront inspirées de l'album "Lover", à paraître le 23 août. "Je respecte son travail, la manière dont elle crée. Il y a une jolie part d'imagination et de romance dans les vêtements qu'elle crée", déclare la chanteuse à la publication au sujet de sa nouvelle collaboratrice.

Miley Cyrus

Entre la préparation de nouveaux morceaux et le tournage d'épisodes de "Black Mirror", Miley Cyrus a trouvé le temps de s'associer à Marc Jacobs via sa fondation Happy Hippie Foundation pour la création d'un sweatshirt rose qui a été commercialisé ce mois-ci. Il comporte une photo de Cyrus topless et tenant des tranches de pamplemousse, avec pour slogan "Don't F*ck With My Freedom". Le bénéfices seront reversés au planning familial.

Lil Nas X

Au mois de mai, Lil Nas X s'est associé à la marque de denim Wrangler pour proposer une collection en édition limitée pour les hommes et les femmes. L'imagerie utilisée est celle d'"Old Town Road". T-shirts graphiques, shorts, chemises et jeans s'inspirent tous de cette chanson.

Selena Gomez

Selena Gomez a enrichi son CV de créatrice de mode le mois dernier, avec le lancement d'une deuxième collection pour l'équipementier Puma. La chanteuse et actrice (qui a déjà créé plusieurs collections pour l'enseigne de luxe américaine Coach) a mis à profit son sens de l'aventure pour imaginer une collection athloisir inspirée par le thème du voyage.

Dolly Parton

Dolly Parton a également tenté sa chance dans la mode au mois de mai. La chanteuse de country a fait équipe avec IMG pour lancer une ligne de lifestyle comprenant des vêtements, des bijoux, des accessoires et des objets de décoration. "Je suis ravie d'une collaboration à une telle échelle avec IMG. Elle me permet d'offrir à mes fans des objets qu'ils chériront longtemps", se réjouit Dolly Parton, avant d'ajouter : "Vous verrez peut-être même mon minois sur une tasse !".