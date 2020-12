Les sneakers Air Jordan x Dior, parmi les collabs mode les plus populaires de l'année

Dior et Gucci signent les collabs de l'année 2020

Mais s'il y a bien une paire qui était attendue cette année, c'est celle issue de la collaboration entre Air Jordan et la maison Dior. D'après le rapport Year in Fashion 2020 de la plateforme de recherche de mode mondiale Lyst, il s'agit même de l'une des collabs les plus en vue de l'année au point que les Air Jordan 1 Retro High Dior se revendent désormais à un prix 300% plus élevé que le prix d'origine (source : StockX).

Parmi les partenariats les plus populaires cette année, figurent la collection de prêt-à-porter Disney x Gucci, lancée début 2020 pour célébrer le Nouvel An lunaire, les sneakers issues de la collaboration entre Casablanca x New Balance, les valises Dior X Rimowa, et les incontournables sandales Birkenstock x Proenza Schouler.