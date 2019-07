Les premiers pas de Will Smith dans la mode

L’acteur du célèbre "I am a Legend" et "Men in Black" est devenu l’ambassadeur de Moncler. La mode ? Voilà un domaine auquel on n’aurait pas pensé …

Depuis la sortie de l’adaptation cinématographique d’Aladdin, Will Smith ne peut s’empêcher de jouer le génie. Sur la première photo, il pose en lévitation et en position du lotus, vêtu d’une doudoune rouge vernis et d’un pantalon argenté.

Le Prince de Bel-Air est le visage de la nouvelle campagne publicitaire de la maison italienne, intitulée "Genius is Born Crazy". En réalité, les visuels veulent illustrer "le génie au travail" et célébrer l’audace et la "virtuosité débridée", confie l’entreprise italienne.

De son côté, Will semble enthousiaste de cette nouvelle expérience : "Je suis à mon premier shooting mode pour Moncler. Je me sens sexy", confie-t-il dans la vidéo des coulisses de sa séance photo sur Instagram. "Il y a une première fois à tout", pour reprendre le diction.

Avec "Genius is Born Crazy", Moncler entend rappeler son attrait pour l’innovation permanente. Lancé en février 2018, le projet avait amené différentes personnalités de la mode à réinventer ses codes (Simone Rocha, Pierpaolo Piccioli, Richard Quinn…).