Les plus belles tenues créées pour le "#MetGalaChallenge"

Annulé en raison de la pandémie de coronavirus, le Met Gala 2020 aurait dû se tenir hier au Metropolitan Museum of Art à New York.

Pour vivre l'événement mode malgré la crise sanitaire, Vogue et Billy Porter ont lancé le "#MetGalaChallenge", invitant les internautes à recréer avec les moyens du bord les tenues qu'ils ont préférées lors des précédentes éditions. Un défi qui a une nouvelle fois mis en lumière la créativité débordante des passionnés de mode.

Petits et grands ont ainsi fait preuve d'une grande créativité pour reproduire ces tenues d'exception à l'aide d'objets, de tissus et autres matériaux qui traînaient dans leurs tiroirs et leurs placards. Le résultat est souvent bluffant. Une chose est sûre, la toile regorge de talents créatifs à connaître de toute urgence.

Retour en images sur les cinq plus belles tenues bricolées à la maison pour le #MetGalaChallenge.