Les plissés et les nœuds omniprésents cet automne

Cette saison, les créateurs et grandes maisons les ont subtilement introduits dans leurs nouvelles collections pour offrir une touche tour à tour glamour, romantique, raffinée ou puissante à la silhouette de la femme.

Les défilés automne-hiver 2019-2020, organisés dans les quatre capitales de la mode en février et mars 2019, ont mis en lumière un intérêt prononcé pour les plissés et les nœuds.

Les plissés sont rois

Féminins, délicats, sexy, ou glamour, les plissés sont omniprésents cette saison et se déclinent à l'infini pour s'adapter au style et aux goûts de toutes les femmes. En résultent des propositions diverses et variées sur les podiums. La maison Fendi mise sur des jupes plissées asymétriques tout en fluidité pour adoucir une silhouette presque autoritaire, tandis qu'Alberta Ferretti joue la carte d'une féminité forte, un brin glamour, avec de longues robes plissées aux découpes sensuelles.

Chez Annakiki, les plissés sont porteurs de messages donnant une impression d'imperfection. La marque Longchamp se démarque quant à elle avec des robes plissées graphiques, agrémentées de rubans et de rivets métalliques, pensées pour les voyageuses des temps modernes, féminines et rebelles. Déjà très présents cet été, les plissés devraient donc se faire une place de choix dans les rayons des enseignes de prêt-à-porter pendant encore une saison.