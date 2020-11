Les pièces mode stars de l'année 2020 : des masques mais pas que !

Si la pandémie mondiale de Covid-19 a bouleversé votre quotidien, de vos modes consommation à votre façon de travailler, elle a également largement influencé vos inspirations mode tout au long de l'année. C'est ce que révèle le Fashion Recap 2020 de Stylight. Le masque de protection est devenu l'accessoire incontournable de l'année, une chose à laquelle personne ne pouvait s'attendre il y a tout juste un an. Bandanas, bijoux XXL, sacs ceintures et cuissardes à plateforme… Ces accessoires devaient être les stars de l'année 2020 mais l'épidémie de coronavirus a totalement modifié les plans des créateurs, marques et grandes enseignes de prêt-à-porter. Lire aussi : La robe masque peut-elle devenir la it-pièce de l'hiver ? Si certaines pièces, matières et couleurs sont parvenues à défier les différentes vagues de la pandémie, la majorité n'ont pas pu résister au confinement, et davantage encore au port du masque. Ce dernier est d'ailleurs devenu l'un des accessoires les plus populaires de l'année, loin devant les stilettos, bijoux et autres it-bags des plus grandes maisons de mode.

Les masques et les combinaisons parmi les pièces mode stars de l'année 2020 - © Michael Stewart - ["Getty Images for alice + olivi Le confort et la décontraction, voire davantage encore le besoin de porter des pièces fonctionnelles, a amplement contribué à la popularité de la tendance utility wear. Les consommateurs se sont essentiellement tournés vers des combinaisons (+1.000% environ), des bottes militaires (+224%), des pantalons cargo (+104%) et même des bobs (+81%), pourtant bannis du vestiaire de la femme depuis plus d'une décennie.