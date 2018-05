Les paillettes et les épaules dénudées s'imposent sur la Croisette

Mannequins, égéries et autres célébrités se sont mises sur leur trente-et-un pour la montée des marches dédiée à la projection du très attendu "Solo: A Star Wars Story". Ce nouveau tapis rouge a été marqué par les robes à paillettes, très présentes, ainsi que par les bustiers et les bretelles et manches tombantes, offrant des looks toujours plus glamour. La top-modèle Doutzen Kroes s'est quant à elle démarquée avec un smoking noir, souligné par des escarpins ultra-pointus.