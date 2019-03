Les marques de mode s'emparent de la réalité augmentée

Les technologies de réalité augmentée (AR) ont un énorme impact depuis quelques années sur les industries de la mode et de la beauté, de nombreuses marques dévoilant des applications, des outils et des technologies qui offrent aux utilisateurs des expériences interactives innovantes.

Dior

Le mois dernier, la maison française Dior a dévoilé un nouveau filtre Instagram en parallèle de son défilé de prêt-à-porter automne/hiver 2019 à Paris. Ce filtre personnalisable, qui était proposé via la fonction Instagram Stories de la marque, permettait aux utilisateurs de s'amuser avec des animations les montrant porter les solaires "DiorSoLight" ou des bandeaux doubles, comme l'a rapporté WWD. Ce filtre, qui a généré plus de 2,6 millions d'impressions au cours de sa première semaine de mise en service, a été conçu avec le studio The Mill, qui avait précédemment collaboré avec la griffe sur un effet AR sur Facebook pour célébrer sa présentation automne/hiver 2018 avec un outil de réalité virtuelle permettant d'essayer virtuellement la gamme de solaires "Colorquake" de Dior.

Moschino et H&M

Moschino et H&M ont aussi recouru à la technologie AR à l'occasion de leur défilé conjoint à l'automne, la maison de luxe et le géant suédois célébrant le lancement de leur collection conjointe grâce à un défilé interactif innovant. Pendant l'événement, les invités recevaient des casques qui transformaient le défilé en téléviseur où la collection de mode s'animait de différentes manières en lien avec le côté cartoonesque de la collection.



Lego

Le mois dernier, la marque de jouets Lego et le réseau social Snapchat se sont associés pour lancer une boutique de mode entièrement vide qui s'animait grâce à la réalité augmentée. La "Lego Wear virtual boutique", qui a été conçue en partenariat avec l'agence We Are Social, a été inaugurée dans le quartier londonien de Soho. Elle invite les amateurs de shopping a passer en revue ses rayons en scannant un "snapcode" (un code QR conçu uniquement pour Snapchat) pour explorer l'espace virtuel sur leurs smartphones. Cette boutique concept comprend aussi une cabine de DJ, un jeu d'arcade et bien sûr une gamme de vêtements Lego Wear pour adultes vendue en édition limitée à acheter uniquement via Snapchat.