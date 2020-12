Les mannequins de demain seront-ils (eux aussi) virtuels ?

2020, l'année qui a totalement bousculé le monde de la mode

C'est dans les années 1990 que les supermodèles, ont émergé au point de devenir les muses de nombreux créateurs, et même de créer l'émeute lors de certains défilés. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, ou encore Naomie Campbell ont ouvert la voie à leurs cadettes, les mannequins stars, devenues de véritables icônes de mode et, depuis l'avènement des réseaux sociaux, des influenceuses suivies par des dizaines de millions d'abonnés. Une force de frappe incontestable pour les enseignes de prêt-à-porter et maisons de luxe.

C'était le cas jusqu'en 2020, année qui a totalement bousculé le monde de la mode. La pandémie mondiale et les mesures de distanciation sociale ont mis un coup d'arrêt aux défilés et chamboulé tout le processus créatif des stylistes et photographes. Si une poignée de campagnes a été réalisée en visio, force est de constater que les mannequins ne sont jamais faits aussi rares cette année. Notons toutefois que ça ne leur a pas empêché de gagner en abonnés sur les réseaux sociaux, à l'instar de Kendall Jenner (+26 millions) et Gigi Hadid (+11 millions).

Une chose est sûre, l'accélération du digital dans l'industrie de la mode pourrait totalement modifier le paysage du mannequinat, voire faire apparaître un nouveau type de top modèles : les mannequins virtuels.