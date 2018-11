Les maillots de bain de retour chez Victoria's Secret

Trois ans après avoir été retirés des collections de la célèbre marque américaine de lingerie, les maillots de bain vont faire leur retour dans le catalogue des Anges.

C'est au printemps prochain que les lignes "swimwear" auront à nouveau droit de cité chez la célèbre marque de lingerie, dont le défilé annuel sera diffusé le 2 décembre dans le monde entier. Cette décision intervient quelques heures après le changement de PDG et l'arrivée aux affaires de John Mehas.

Ancien de chez Tory Burch, John Mehas va devoir prendre des décisions fortes pour relancer une marque en perte de vitesse ces dernières saisons. Ce retour des lignes de maillots de bain a pour but de faire gagner davantage de visites sur le site de Victoria's Secret et d'attirer plus de monde dans les magasins. Il s'agira également de renouer avec un business qui a atteint jadis 460 millions d'euros.

Par ailleurs, Victoria's Secret va ajouter à son catalogue de nouveaux produits comme les boots Ugg, des lunettes et d'autres marques de sa licence.

Si la marque est toujours le leader du secteur de la lingerie, elle a perdu des parts de marché ces dernières années au profit de marques plus spécialisées. La fin des lignes de maillots de bain au printemps 2016 ainsi que l'arrêt de son célèbre catalogue dans la même période ont eu des effets négatifs.