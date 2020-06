Les looks de la semaine : Isabeli Fontana, Kylie Jenner, Sara Sampaio

De Paris à Los Angeles en passant par New York, Londres, ou Milan, les icônes de la mode partagent régulièrement leurs looks favoris sur les réseaux sociaux, offrant un panorama complet des tendances à venir dans le secteur de la mode.

Si elle semble toujours profiter de son pays natal, le Brésil, la top Isabeli Fontana a troqué ses pièces homewear préférées contre une tenue plus casual, pile dans la tendance de la saison. Elle porte un pantalon "paper bag" , qui se caractérise par une taille haute resserrée par un cordon qui crée un effet plissé, et un T-shirt blanc type crop top avec de la dentelle au niveau des épaules. Une tenue passe-partout à porter en journée comme en soirée tout au long de la saison

Lais Ribeiro

Quand la top brésilienne s’adonne à ses séances de fitness et de renforcement musculaire, elle choisit des tenues alliant sport et glamour. Si, si, c’est possible. La jeune femme a jeté son dévolu sur un ensemble issu de la dernière collection Revolve x LaQuan Smith. Son look du jour se compose d’un short type cycliste agrémenté de deux bandes au niveau de la taille et d’un crop top à manches longues dévoilant ses épaules.