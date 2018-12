Les lauréats des British Fashion Awards 2018

Mannequins, créateurs et membres de la famille royale se sont retrouvés à Londres le lundi 10 décembre pour la soirée de gala des Fashion Awards, qui venait couronner le meilleur de la mode britannique de l'année.

Le British Fashion Council (BFC) a honoré les plus grands noms de l'industrie de la mode lors de cette prestigieuse cérémonie placée sous le signe de la créativité et de l'innovation en décernant au total 15 prix.

Parmi les personnalités célébrées hier soir, on notera le couturier de Dior Homme, Kim Jones, qui a remporté le prix du Pionnier (Trailblazer) de l'année, mais aussi Virgil Abloh pour sa griffe Off-White, qui s'est illustré dans la catégorie Luxe urbain. Clare Waight Keller de Givenchy a été nommée Créatrice britannique de prêt-à-porter féminin de l'année: elle a reçu son prix des mains de Meghan Markle, la duchesse du Sussex. La créatrice avait signé la robe de mariage de la duchesse lors de son mariage avec le prince Harry il y a quelques mois.

Kaia Gerber a été couronnée Mannequin de l'année tandis que Vivienne Westwood a reçu le Prix Swarovski du Changement positif en l'honneur de sa carrière dédiée tant à la mode qu'aux causes environnementales et sociales. Demna Gvasalia de Balenciaga s'est arrogé le titre de Créateur d'accessoires de l'année et Miuccia Prada celui de "Outstanding Achievement" (Remarquable accomplissement).

Craig Green a remporté le prix du Meilleur créateur britannique de prêt-à-porter masculin, Richard Quinn s'est imposé comme le Talent à suivre en matière de prêt-à-porter féminin alors que Samuel Ross, de la griffe A-COLD-WALL, a reçu le même prix pour le prêt-à-porter masculin. Pierpaolo Piccioli de Valentino a été plébiscité comme Créateur de l'année et le duo de photographes Mert & Marcus a reçu le prix Isabella Blow du créateur de mode.

Les marques n'étaient pas en reste: Gucci a raflé le prix de la Marque de l'année ainsi que celui de "Business Leader", qui a été remis à son PDG Marco Bizzarri. Autre marque à l'honneur: Parley for the Oceans, qui est reparti avec le prix spécial de l'innovation.