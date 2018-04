Les grandes tendances mariage bientôt dévoilées à Barcelone

Les mariées devront-elles miser sur des robes dos nus, colorées ou classiques en dentelle blanche l'année prochaine? Réponse à Barcelone, où toutes les tendances mariage du printemps 2019 seront dévoilées lors des défilés et du salon qui célèbrera cette année son 28ème anniversaire.

Plus de 370 exposants venant du monde entier participeront à ce salon professionnel organisé au Montjuïc Exhibition Centre de la capitale catalane: c'est 20% de plus que l'année dernière.

Les défilés de la saison prochaine constitueront le temps fort de l'événement. 27 marques au total présenteront leurs nouvelles collections, dont les incontournables Pronovias, Rosa Clarà, YolanCris, Isabel Sanchís, Sophie et Voilà Collection, Cristina Tamborero et Marco and María.

Cette année, et pour la première fois, la créatrice américano-libanaise Reem Acra participera aussi aux défilés. "Je suis ravie de présenter ma collection de robes de mariées du printemps 2019 à Barcelone, un lieu de beauté et de culture, comme les femmes qui incarnent mes créations", a commenté la styliste dans un communiqué.

Parmi les autres grandes griffes présentes cette année, on note les marques américaines Maggie Sottero et Badgley Mischka et l'italienne Caroline Castigliano. On notera par ailleurs que l'actrice espagnole Rossy de Palma participera aussi à l'événement en présentant les prix "Elle International Bridal Awards", une cérémonie annoncée pour le vendredi 27 avril.

La Barcelona Bridal Fashion Week se tiendra du 23 au 29 avril.

Plus d'informations sur le site de l'événement.