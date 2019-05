Les formes des mannequins de la collection maillot H&M nous ravissent

Quand les grandes marques de prêt-à-porter s'inspire de la vraie vie pour leur campagne, c'est canon.

Depuis combien de dizaines d'années les femmes ne se retrouvent-elles pas dans les campagnes publicitaires? Des visages et des corps (trop) parfaits, refaits, minces voir maigres, sans cellulite, sans plis et vaguement robotiques tant ils sont loin de la réalité. On ne compte plus le nombre de marches et manifestations qui ont été entreprises partout dans le monde pour essayer de réveiller le monde de la mode et lui expliquer une chose qui pourrait sembler basique : les femmes ne se retrouvent pas dans vos campagnes, vous ne donnez pas envie d'acheter ces vêtements fait pour une morphologie très différente de la nôtre et vous nous complexez de ne pas être "normales".

Heureusement, les mentalités changent et de nombreuses femmes ont compris qu'elles n'étaient pas anormales de ne pas ressembler aux mannequins mais que leur corps était beau malgré tout. Après cette prise de conscience et le mouvement "body positive" qui tente encore de faire accepter leurs corps aux femmes (surtout dans l'adolescence), il était temps que l'origine du problème soit résolu. Nous n'y sommes pas encore, ne nous leurrons pas, mais cette campagne prouve que le problème est compris et que le changement est en marche.