Les créations les plus folles repérées sur les podiums en 2019

L'année 2019 a une fois de plus été rythmée par les traditionnelles Fashion Weeks orchestrées à New York, Londres, Milan et Paris pour définir les nouvelles tendances en matière de prêt-à-porter et d'accessoires.

Sur les podiums les mannequins ont mis à l'honneur des pièces d'exception mais également parfois des accessoires totalement loufoques, qui ont malgré tout fait sensation auprès de la fashion sphère.

Retour en images sur les pièces les plus farfelues repérées sur les podiums tout au long de l'année.

