Les coutures craquent dans la filière du cuir, submergée par un afflux de peaux.

Pendant le confinement, où la consommation de produits à base de cuir a chuté, les collecteurs de peaux, qui achètent celles-ci aux abattoirs avant de les revendre aux tanneries, "ont continué à faire leur métier car s'ils avaient arrêté, les abattoirs auraient été engorgés et bloqués", explique Frank Boehly, président du Conseil national du cuir (CNC). "Or au même moment, le marché du cuir s'est effondré", ajoute-t-il. "Les tanneurs français se sont arrêtés, les clients internationaux aussi et les collecteurs de peaux se sont heurtés à un mur."

Entre une industrie de la viande qui tourne à plein régime et des fabricants confrontés à une demande anémique à cause de la pandémie, la filière du cuir fait face, en France, à un problème critique de stockage des peaux.

Des stocks de peaux dont on ne sait que faire

"Notre capacité de stockage devient très limitée et nous ne sommes pas équipés pour la destruction, qui n'est pas très écologique", témoigne Denis Cazenave, responsable ovins du Syndicat général des cuirs et peaux (SGCP). "Détruire représente aussi un coût pour les collecteurs et les abattoirs", sans compter qu'au vu des quantités actuelles, c'est quasiment impossible, renchérit Lénaïg Maneat, déléguée générale du SGCP.

Au total, ce sont quelque 2 millions de peaux qui étaient en stock début août pour une filière des peaux brutes qui compte une quarantaine d'entreprises de collecte en France et environ 400 salariés.

Or "obtenir un agrément pour ouvrir un lieu de stockage prend entre six mois et deux ans", relève également M. Boehly, qui demande aux pouvoirs publics d'accélérer les procédures d'agrément et d'octroyer des aides pour la gestion des excédents et la relance de l'exportation. Ces professionnels exportent en effet "80% de leur marchandise" car le marché français, positionné sur le luxe, n'utilise "dans le meilleur des cas que 20% des peaux", détaille M. Boehly.