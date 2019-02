Les contenus mode, une source d'intérêt pour une majorité d'hommes

Qui a dit que les hommes ne s'intéressaient pas à la mode?

Il s'agirait d'une idée reçue à en croire un sondage réalisé par l'institut Opinea pour le service de personal shopper en ligne dédié à ces messieurs Box 31. Les données montrent que 76% des Français consultent régulièrement des sites, des blogs ou des magazines de mode.

Non les hommes ne sont pas réfractaires à tout ce qui touche au prêt-à-porter et s'intéressent même aux contenus dédiés à l'univers de la mode. Plus des trois quarts des Français confient même s'attarder sur les sites ou magazines de ce type, tordant le coup à une vieille et tenace idée reçue.

Près de neuf hommes interrogés sur dix (88%) estiment même qu'il est important de se sentir bien habillé au quotidien. D'ailleurs près des trois quarts des sondés (73%) affirment avoir acheté des vêtements au cours des douze derniers mois.

La gent masculine en connait bien plus que ce que l'on pourrait imaginer sur le prêt-à-porter. Preuve en est, ils sont 45% à privilégier les marques les plus renommées - qu'ils connaissent donc - lorsqu'ils recherchent une pièce de mode ou un accessoire.

Ultime constat de ce sondage: plus de quatre Français sur dix (44%) déclarent qu'ils aimeraient être guidés lorsqu'ils font du shopping.

Cette enquête a été réalisée en ligne, en France, par l'institut Opinea, entre le 14 et le 18 janvier 2019 auprès d'un échantillon de 1.005 hommes âgés de 26 à 55 ans, représentatif de la population française. Les résultats du sondage sont transposables à la Belgique.