Les célébrités qui se sont lancées dans la mode en 2019

La superstar a fait les gros titres au mois de mai en dévoilant sa nouvelle maison, Fenty , issue d'un luxueux partenariat avec LVMH . La chanteuse de La Barbade a présenté sa première collection de prêt-à-porter à Paris, avant d'ouvrir des boutiques éphémères en France et aux États-Unis et de lancer régulièrement de nouveaux produits.

Cette année, Kim Kardashian West a choisi de s'intéresser à ce que l'on porte dans l'intimité en lançant Skims . La jeune femme avait à l'origine choisi le nom "Kimono", allusion à son prénom, une décision rapidement critiquée car perçue comme une appropriation culturelle au Japon et dans le reste du monde. Désireuse de se repentir, la star a rebaptisé sa marque en septembre, puis lancé une ligne de sous-vêtements sculptants , ainsi que des vêtements d'intérieur en octobre.

Will Smith

Au mois d'octobre, la star hollywoodienne Will Smith a ravi les nostalgiques des années 90 et du "Prince de Bel-Air" en proposant Bel-Air Athletics. Les 26 premières pièces de la marque rendent hommage au style BCBG largement présent dans la série. Une deuxième collection a été commercialisée un mois plus tard.