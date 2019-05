Les Anges de Victoria's Secret font leur show sur la Croisette

Taylor Hill, Sara Sampaio, Josephine Skriver ou encore Leomie Anderson sont autant d'Anges Victoria's Secret qui ont foulé le tapis rouge de la Croisette pour participer à la traditionnelle et quotidienne montée des marches.

Une pléiade de tops en somme, qui a clairement assuré le show à coup de robes couture somptueuses dessinées par les plus grandes maisons. Fourreaux fendus, robes imposantes, costumes, ou encore mini-robes... Quelles tenues ont choisi les Anges pour faire sensation à Cannes?

Les Anges les plus en vue

Josephine Skriver fait partie des Anges qui ont enchaîné les montées des marches à l'occasion du 72e Festival de Cannes. On l'a notamment vue pour la projection du film "Une vie cachée" dans une sublime robe noire agrémentée d'une longue traîne, révélant ses longues jambes, signée Ali Younes Couture. La jeune femme ne s'est pas arrêtée là et a renouvelé l'expérience pour le long métrage "La Belle Epoque" dans une robe rouge ornée de manches évoquant des ailes (d'ange) conçue par Pamella Roland pour le film "Once Upon a Time... in Hollywood" dans un fourreau bustier et fendu rose scintillant griffé Philosophy di Lorenzo Serafini, ou encore "Roubaix, une Lumière" dans un ensemble minimaliste blanc Ashi Studio.

Ange Victoria's Secret depuis 2015, Sara Sampaio a également brillé sur le tapis rouge cannois, participant à deux projections. Pour "Rocketman", elle s'est démarquée dans un magnifique costume argent, scintillant de mille feux, signé Rami Kadi Couture, tandis que pour "Once Upon a Time... in Hollywood", elle a opté pour une somptueuse robe de princesse en tulle saumon confectionnée par Georges Hobeika.

Martha Hunt, Taylor Hill, Elsa Hosk et Romee Strijd n'ont quant à elles assisté qu'à une unique montée des marches mais en ont profité pour mettre le paquet en foulant le tapis rouge dans des tenues aussi impressionnantes que sensuelles. Martha Hunt était sexy dans une mini-robe asymétrique couleur or signée Stella McCartney pour la projection de "Les plus belles années d'une vie", Taylor Hill romantique dans un ensemble recouvert de fleurs conçu par Ines di Santo pour "Too Old to Die Young", Elsa Hosk divine dans une interminable robe arc-en-ciel griffée Etro pour "Une vie cachée", et Romee Strijd sublime dans une robe fendue également signée Etro pour "The Dead Don't Die". Pour son premier Festival de Cannes en tant qu'Ange Victoria's Secret, Leomie Anderson était également époustouflante, s'illustrant dans un mini combishort brodé d'éléments métalliques et agrémenté d'une longue traîne que l'on doit à Rami Kadi Couture.

Notons que plusieurs ex-Anges Victoria's Secret étaient également de la partie cette année, comme Izabel Goulart, qui a effectué plusieurs montées des marches dans des robes Etro et Valentino et un costume Zuhair Murad, Alessandra Ambrosio qui a fait le show dans des robes Ralph & Russo et Julien Macdonald, ou encore Adriana Lima, époustouflante, dans une longue robe Michael Kors.