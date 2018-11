Les adresses de la rédac : Blush, une créatrice "bruxelloise"

C'est à l'aube de ses 18 ans qu'elle a dut choisir entre un métier qui paie ou sa passion. Après une année un peu chaotique en régendat de couture, elle s'est laissée guider par son instinct et a commencé une formation à Ferrer qui, contrairement à La Cambre, se penchait sur la technique et la commercialisation.

Ses projets

La pochette qui sera à gagner - © Chloé Rosier Les cours dans l'atelier, chacun a accès à une machine pour travailler - © Chloé Rosier Les kimonos : des tissus à l'infini pour des créations toujours originales - © Chloé Rosier

Après 4 ans d'études, elle a comencé au CPAS de Bruxelles qui venait de créer le projet "Recréart". Pendant 6 ans, elle a donné des cours de réinsertion professionnel et permis a des personnes au chômage de retrouver une vie sociale et un travail grâce à la couture.

En parallèle, elle développe ses cours de couture et crée sa marque : Blush.

En 2016 et faute de temps, il lui faut choisir entre son emploi régulier et sa marque qui décolle. Elle décide de se concentrer sur ses cours et sa marque et se met à la recherche d'un local qui puisse être utilisé comme atelier de création et accueillir, dans de bonnes conditions, ses élèves.

C'est à Molenbeek, dans un ancien bâtiment industriel réhabilité en loft et ateliers d'artistes, entourés par des peintres et des scénaristes, qu'elle s'installe finalement.

Ses cours sont donnés les weekends en journée. Elle s'adaptera à votre projet ou peut vous en proposer un si vous êtes en panne d'inspiration !