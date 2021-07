Les 8 conseils pour bien vendre sur Vinted

Vous avez peut-être un compte Vinted mais personne ne se précipite sur votre page pour acheter vos vêtements ? Pas de problème, on a recensé 8 conseils précieux provenant d’une experte de l’application, Aurélie Malau et de So Soir pour bien vendre sur Vinted. Et si vous n’y êtes pas encore inscrit, sachez qu’avec la pandémie, la seconde main est devenue le bon plan pour les jeunes et l’environnement. Alors pourquoi ne pas tester ?

1. Soignez votre profil

Comme toute vendeuse dans un magasin, vous devez être présentable aux yeux des clients et inspirer la confiance. C’est pourquoi, vous ne devez pas négliger votre profil. Ajoutez une description et une photo de profil de vous (et non, on oublie tout de suite la magnifique photo de ses 4 enfants). Par contre, si vous avez créé un Vinted pour vendre uniquement les objets de votre chien, vous pouvez faire preuve d’originalité en créant un profil à son nom. Bref, tout cela pour vous dire que vous ne devez pas laisser un profil vide sans aucune photo ou descriptif ! Cela fait peur aux futurs clients, ils ont tendance à craindre de se faire arnaquer par un inconnu.

2. Ne vendez pas n’importe quoi

3 images © Getty Images

Vinted n’est pas une poubelle. Triez vos vêtements et vendez ce qui peut encore être porté. Les vieilles baskets trouées qu’on portait pendant toute notre adolescence ? La chemise blanche devenue jaune ? On oublie ! N’avoir une vitrine qu’avec de vieux vêtements ne donne pas envie de s’y attarder. Pensez tout simplement à les mettre dans les bulles à vêtements ou à les donner dans certains magasins. Parfois, ces derniers en échange de vieux vêtements vous donnent un bon de réduction. Lire aussi : Comment rendre votre dressing plus écologique ?

3. Prenez de belles photos

Les photos pixélisées, sombres, floues, on oublie également ! Il est important d’avoir des images de qualité et sous plusieurs angles. Un vêtement porté a plus de chance d’être repéré qu’un article froissé comme une feuille de papier. De plus, l’acheteur peut comparer leur taille avec la vôtre et estimer si la pièce va leur aller. Si vous avez pris du poids et que vous ne rentrez plus dans le vêtement, ne forcez pas. Demandez tout simplement à un de vos proches de jouer les mannequins. Ou alors, photographiez l’habit sur un cintre.

4. Soyez honnête

Faites preuve d’honnêteté sur l’état de vos objets, ne faites pas de fausse publicité. Si le t-shirt que vous vendez a un petit défaut ou un trou, mentionnez-le dans la description et faites une photo. Cela empêchera l’acheteur de créer un litige. Sinon, les gens seront déçus lorsqu’ils recevront leur colis et vous mettront une mauvaise note. Si vous accumulez des avis négatifs, les utilisateurs n’auront pas confiance en vous et votre compte pourrait être restreint.

5. Arrêtez les prix exorbitants

3 images © Getty Images

Gardez en tête que vous vendez des articles de seconde main (même si cela a le vent en poupe). Vous l’avez peut-être remarqué les utilisateurs veulent tout pour rien. Allez comparer les prix. En général, les vêtements de seconde main qui ont été portés se vendent avec une remise de 50% du prix initial. Et si l’article ne se vend pas au bout de quelques semaines, il est suggéré de baisser un peu son tarif.

6. Vendez en lot

Pour les vêtements d’enfants ou les basiques, il est préférable de vendre en lot. Cela vous permettra de gagner du temps car vous ne devrez pas créer plusieurs annonces. Si le prix est attrayant, cela fonctionnera encore plus et vous permettra de gagner une petite somme d’argent plus rapidement.

7. Soyez réactif et sympathique

Si quelqu’un vous envoie un message pour vous demander des informations et que vous lui répondez une semaine plus tard, il y a de forte chance que l’acheteur ne soit pus intéressé par votre article. Par ailleurs, répondez de manière correcte et courtoise. Combien de fois a-t-on pu lire des conversations farfelues où les gens se donnent des noms d’oiseaux pour une simple réduction de prix ?

8. Réalisez des jolis emballages