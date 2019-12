Les 3 défilés les plus marquants de l'année 2019

Des centaines de défilés ont été organisés tout au long de l'année mais trois ont tout particulièrement retenu notre attention: Bottega Veneta , Balmain Homme et Chanel . Décryptage.

La maison italienne était sous le feu des projecteurs à Milan en février dernier pour la présentation de la première collection de Daniel Lee , nommée à la tête de la direction artistique en juin 2018. Entre esprit futuriste et savoir-faire traditionnel , ce premier jet a fait l'unanimité auprès de la fashion sphère. Des débuts plus que prometteurs pour le Britannique, qui a raflé une multitude de récompenses lors des Fashion Awards 2019 , organisés le 2 décembre dernier: Créateur d'accessoires de l'année, Marque de l'année, Créateur britannique de l'année pour le prêt-à-porter femme, Créateur de l'année.

Chanel

Ce n'est pas un mais plusieurs défilés Chanel qui ont marqué l'année 2019. Suite au décès de Karl Lagerfeld, le 19 février dernier, la maison française a connu de nombreuses "premières". Premier défilé sans le "Kaiser" de la mode, mais aussi premières collections de prêt-à-porter, croisière, haute couture ou encore métiers d'art entièrement réalisées par Virginie Viard, qui a pris la succession du célèbre directeur artistique. Le défilé le plus marquant demeure toutefois celui consacré à la saison automne-hiver 2019 orchestré dans un Grand Palais transformé en station de ski. Premier défilé sans Karl Lagerfeld et dernière collection dessinée par ses soins, le show a débuté par une minute de silence et s'est achevé par une ovation pour celui qui a marqué de son empreinte l'histoire de la maison française, tout autant que celle de la mode.