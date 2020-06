Les acteurs les plus emblématiques de la mode et du luxe s'expriment sur l'avenir de l'industrie via la nouvelle série de vidéos exclusives de Paris Modes Insider.

Baptisée "#LeMeilleurEstDevant", en clin d’œil au dernier manifeste de Jean Paul Gaultier, la série met aujourd'hui à l'honneur Lisa Chavy, fondatrice de la marque Livy, qui répond, en deux minutes chrono, à une série de questions sur le monde post-crise sanitaire mondiale.