Les personnalités les plus emblématiques de la mode et du luxe s'expriment sur l'avenir de l'industrie via la série de vidéos exclusives de Paris Modes Insider, #LeMeilleurEstDevant.

Guillaume Houzé, Directeur de l'Image et de la Communication des Galeries Lafayette & BHV Marais, s'exprime sur les nombreux engagements à prendre dans la mode pour révolutionner le secteur, en particulier en matière de durabilité.